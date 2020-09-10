Semt pazarında denetime çıkan Vali ile yaşlı adamın diyalogu güldürdü

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan, korona virüs tedbirlerini denetlemek için gittiği semt pazarında esnaflara HES kodunu anlattı. Pazar giriş ve çıkışlarına kurulan kontrol noktalarını denetleyen Işık, bazı vatandaşların HES kodunu kendi cep telefonu ile kontrol etti. Pazar esnafını gezerek, esnaflara maske takmalarını, sosyal mesafeye ve hijyen kurullarına uymalarını isteyen Vali Işık, korona virüsün tüm Türkiye'de yayılma sürecinde olduğunu söyledi.

Karaman'da da bu yayılımın biraz yüksek olduğunu ifade eden Işık, “İlimizde HES kodunun uygulanmasıyla ilgili kararlar aldık. Son aldığımız karar ile bu ayın 21'ine kadar halkımızın akıllı telefonlarına indirmelerini veya mesaj atarak normal tuşlu telefonlarına indirmelerini söyledik. Bu şekilde ayın 21'inden sonra ilimizde gerek Pazar yerleri gerekse kamusal alanlarda girişlerde bu kontrolleri sıkça yapacağız. Yollarda yine bizim salgın denetim ekiplerimiz vatandaşları durdurarak kişilerden HES kodu sorgulaması yapacak. HES kodu sorgulaması sonucu karantinada kalması gereken kişi var ise alınmış olan kararla bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. Eğer bu şekilde dolaşmaya devam derse vatandaşlarımız aynı zamanda 2 yıla kadar cezalandırılması istemi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız ”dedi.

“Çocuklarım görürse kıyameti koparır”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, semt pazarındaki esnafların kurallara uyup uymadıklarını denetlediği esnada karşılaştığı 70 yaşındaki bir amcayla kurduğu diyalog ise orada bulunanları güldürdü. Vali Işık'ın "70 yaşındasın senin pazara girmen yasak" demesi üzerine yaşlı adam da, ‘Avrat yok akıl yok, nörecem girmeyip de, kim alacak kim verecek' diyerek cevap verdi. Vali Işık ile girdiği bu diyaloğu çeken gazetecilere dönen yaşlı adam, "Çekip durmayın oğlum, çocuklarım görürse kıyameti koparır demesi' ise orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu.

“Vali Işık, gazetecilerde HES kodu olup olmadığını kontrol etti”

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, denetim sırasında kendisini takip eden basın mensuplarının cep telefonlarında HES uygulamasının olup olmadığını da kontrol etti. Tüm basın mensuplarının cep telefonlarında bu uygulamanın bulunması üzerine teşekkür eden Vali Işık, kendi telefonuyla kare kod üzerinde gazetecilerin riskli olup olmadıklarını kontrol etti.