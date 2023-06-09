Sensörlü lambanın hırsızları püskürtmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Karaman'da girdikleri evin bahçesindeki hamak ile damacanayı çalan 2 hırsızlık şüphelisinin, bina girişindeki sensörlü lambanın yanması üzerine arkalarına bile bakmadan kaçma anları güvenlik merasına yansıdı.

Olay, saat 02.24'te Çeltek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için evin önüne gelen 2 şüpheli, önce bahçe kapısını açarak içeri girdi. İlk olarak bahçe girişindeki kamelyada asılı olan hamağı iplerini keserek çalan hırsızlar, daha sonra bina girişine yöneldi. Şahıslardan biri evin giriş kapısının altındaki merdiven boşluğunda bulunan malzemelere bakarken, diğeri de kapı girişine doğru sessiz adımlarla merdivenleri çıkmaya başladı. O sırada kapı üstündeki sensörlü lambanın hareketliliği algılayarak yanması üzerine hırsızlar, ne yapacaklarını şaşırarak damacanayı da alarak arkalarına bile bakmadan hızla kaçtı. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"Hırsızlığı, hamak yerinde olmayınca fark ettik"

İki katlı evin birinci katında kiracı olarak oturan Arzu Karakök, hırsızlık olayını kamelyadaki hamağın yerinde olmadığını görünce fark ettiklerini söyleyerek, "Hırsızlığın yaşandığı günün sabahında ben oğlumu okula göndermek için kapının önünde servisi beklerken, hamağın yerinde olmadığını gördüm. Bunun üzerine cep telefonundan güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye başladım. Görüntülerde 2 kişinin evin bahçesinde hırsızlık yapmak için gezdiklerini gördüm. Hırsızlar ilk olarak kamelyadaki hamağı keserek çalıyor, daha sonra da bina girişine yöneliyorlar. Birisi merdiven altında diğeri de giriş kapısına gelirken lambanın yanması üzerine kaçıyorlar. Kaçarken de merdivenin altında bulunan damacanayı da alıyorlar" dedi.

Durumu polislere bildirdiklerini de anlatan Karakök, "Eve gelen polislere güvenlik kamerası kayıtlarını verdik. Şu anda biz hala olayın şoku içerisindeyiz. Bu duruma etkilendik ve dün gece uyuyamadık. Bir tıkırtı oldu mu korkuyoruz. Umarım hırsızlar bir an önce yakalanır" diye konuştu.