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Servis otobüsüne çarpan bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı

Karaman’da işçileri taşıyan servis otobüsüne yandan çarpan bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Karaman'da işçileri taşıyan servis otobüsüne yandan çarpan bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1516 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.H.G.'nin kullandığı bisiklet, sokak içerisinde hareket halinde olan Seçkin K., idaresindeki 70 BB 815 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan bisiklet sürücüsü A.H.G., kafasını asfalta çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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