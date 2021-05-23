Sivas'ın ünlü Kangal köpeğini Karaman'da yetiştiriyor

Karaman'da 20 yıl önce merak üzerine köpek beslemeye başlayan Saffet Urgancı, şimdi kurduğu iki çiftlikte saf ırk kangal cinsi köpekler yetiştiriyor. Çiftlikteki köpekler iri cüsseleri ile herkesin dikkatini çekerken, daha 12 aylık olan Cesur ise patilerinin üzerinde ayağa kalktığında boyu neredeyse 2 metreye ulaşıyor.

Saffet Urgancı, yetiştirdiği kangal cinsi köpeklere en çok ilgi ve talebin yurt dışından geldiğini söyledi. Urgancı, günümüzde saf ırk olan Kangal'a birçok kişinin özel ilgi gösterdiğini belirterek, “20 yıl önce bir merakla başladığım köpek tutkusu beni bugünlere getirdi. Elimizdeki ırkın nadir olması nedeniyle son yıllarda köpek yetiştirme işini kapsamlı bir şekilde yapmaya karar verdim. Kurduğumuz iki çiftliğimizde de şuan köpek üretimi yapıyoruz. İki köpekle başladık ve şimdi onlarca köpeğimiz var. Elimizden geldiğince de en iyi köpekleri üretmeye ve yetiştirmeye uğraşıyoruz. Çiftliğimizde ürettiğimiz köpeklere genellikle yurt dışından ciddi talepler oluyor. Köpek fiyatları ise eniklerine göre değişebiliyor. Bunun sebebi de bakımından dolayıdır. Yaş ve boyuna göre fiyatlar 10 bin dolardan başlayıp yukarı doğru gidiyor” dedi.

“Hedefimiz, bu saf ırkı tüm köylerimize yaymaktır”

Amaçlarının ileriye dönük olarak Kangal köpeğini tüm köylere yaymak olduğunu ifade eden Saffet Urgancı, “Şu an biz Karaman'da yaşıyoruz ve bu işi de burada yapıyoruz. Bundan dolayı da düşüncemiz Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde bu saf ırkı Karaman'daki tüm köylerimize dağıtarak çoğaltmaktır. Bu da hemen olmasa da zamanla olacaktır. Şuanda çiftliğimizde dişisi ve erkeği ile tüm köpeklerimiz hakiki saf ırk olan Kangal köpekleridir. Bunların içerisinde daha 12 aylık olan ve Cesur ismini verdiğimiz köpeğimiz de bunlardan birisidir. Cesur, kafasının büyüklüğü ve iri cüssesiyle adeta aslanı anımsatmaktadır. Cesur'u zapt etmek çok zordur. Patilerinin üzerine ayağa kalkınca boyu neredeyse 2 metreye ulaşmaktadır” diye konuştu.