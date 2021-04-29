Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı

Karaman'da su dolu havuza düşen 3 köpek boğulmak üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gödet köyü yolu üzerinde bulunan bir bağ evinin bahçesinde köpek havlama sesi duyan bir vatandaş, havuza baktığında 3 tane köpeği fark etti. Su dolu havuzda 3 köpek olduğunu gören vatandaş itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, su dolu havuzda mahsur kalan 3 köpeği yaptığı çalışma sonucu çıkardı. Havuzdan çıkan köpekler daha sonra kaçarak uzaklaştı.

Ne zamandır havuzda oldukları tespit edilemeyen köpeklerin su içmek isterken havuza düştükleri tahmin ediliyor.