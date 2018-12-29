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Tamirhanede çıkan yangın otomobillere sıçramadan söndürüldü

Karaman’da oto tamirhanesinde çıkan yangın, içeride bulunan otomobillere sıçramadan söndürüldü.

Karaman'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, içeride bulunan otomobillere sıçramadan söndürüldü.



Yangın, saat 23.45 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sanayiden geçmekte olan belediye temizlik işçileri, tamirhanenin içinden alevlerin yükseldiğini görerek durumu hemen itfaiye ve polise haber verdi. İşyerinin Karaman İtfaiye Müdürlüğüne yakın olması nedeniyle ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlerin tamir olmayı bekleyen iki otomobile sıçramadan söndürdü. İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının tam olarak söndürülmeyen sobanın plastik sandalyeleri tutuşturmasından dolayı çıktığını tespit etti. Yangın nedeniyle işyerinde küçük çaplı maddi hasar oluştu.

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