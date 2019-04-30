TDK'dan KMÜ'de indirimli kitap satışı

KMÜ Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezinin davetiyle üniversiteye gelen Türk Dil Kurumu yetkilileri, TDK Yayınlarından çıkan yüzlerce eseri kitapseverlerin ilgisine sunuyor. TDK kitap satış aracı sayesinde kitap dostlarıyla buluşturulan yayınlar, üniversite yerleşkesinde 2 gün süreyle yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.

TDK'nın kitap satış aracını ziyaret ederek bir süre yetkililerle sohbet eden ve kitapları inceleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ülkemizin en önemli kurumlarının başında gelen Türk Dil Kurumu, 1932 yılından günümüze kadar dil araştırmalarıyla ve çok kıymetli yayınlarıyla kültürel hayatımıza benzersiz katkılarda bulunmuş ve halen değerli çalışmalarıyla yolumuza ışık tutmaya devam etmektedir. TDK'yı her zaman Türk dilinin başkenti Karaman'da ve üniversitemizde ağırlamaktan şeref duyarız. Bu anlamlı etkinlikten hem üniversitemiz mensuplarının hem de hemşehrilerimizin ve Türkçe sevdalılarının üst düzeyde fayda sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Rektör Akgül, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.