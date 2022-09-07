TDP Genel Başkanı Sarıgül, Gürsel Tekin'in açıklamalarını değerlendirdi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin'in-HDP'ye bakanlık verilebilir-sözlerine ilişkin, "Gürsel Tekin bir açıklama yaptığına göre, altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum. Gürsel Tekin'in açıklaması kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Karaman İl Başkanlığı yönetimiyle birlikte Karaman M Tipi Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak il il gezdiklerini ve mahkumlar için af çağrısında bulunduklarını belirterek, “Bugün af çağrısında bulunduğum 59'uncu ildeyim. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir" dedi.

Çağrısıyla ilgili konuşan Sarıgül, "İçeride birçok çocuğumuz var; babasına, amcasına, dayısına ağabeyine ne yazık ki kavuşamadı. Pandemi koşulları münasebeti ile özelikle ve özellikle esnaflarımızın büyük sıkıntıları oldu, çeklerini senetlerini ödeyemediler, başlarına büyük sıkıntılar geldi. Yine ülkemizi bölmek isteyen hasetler, fesatlar, münafıklar ve şer güçler şuanda gençlerimizi uyuşturucu batağıyla karşı karşıya bıraktı. Birçok gencimiz uyuşturucu batağına saplandı. O nedenle çocuklar için affet Türkiyem, anneler için affet Türkiyem, babalar için affet Türkiyem, toplumsal barış için affet Türkiyem" dedi.

“Gürsel Tekin'in açıklaması, kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar”

Bir gazetecinin “CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in dün yaptığı bir açıklama vardı, -HDP'ye bakanlık verilebilir-. Buna Meral Akşener de bir tepki gösterdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna Mustafa Sarıgül, “Biz Türkiye Değişim Partisi olarak takdir edersiniz ki diğer siyasi partilerin iç işlerine karışamayız. Gürsel Tekin uzun yıllar siyasetin içerisinde, siyasetin her kademesinde görev yapmış, uzun yıllardan beridir de milletvekilli koltuğunu başarıyla koruyor. Gürsel Tekin bir açıklama yaptığına göre, altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum. Gürsel Tekin'in açıklaması kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar. Kendi yetkili kurulları bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. “diye konuştu.

“Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz”

"Fransa Cumhurbaşkanın -Yunanistan'ın yanındayız- diye açıklama yapmasını esefle ve üzüntüyle karşılıyorum" diyen Sarıgül, “Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bütün komşularımızla barış içerisinde yaşamasını arzu eden çok büyük bir milletiz. Görüyorum ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarihe bakmamış, Gaziantep'e bakmamış. Atalarımız, dedelerimiz, ecdadımız yıllar önce Gaziantep'te nasıl Fransız'a bir Osmanlı tokadı attılarsa o tokadı Macron'a hatırlatmak isterim. Macron da Yunanistan Başbakanı Micotakis de bilsin ki ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Micotakis Amerika'ya, Fransa'ya güvenmesin; Türkiye ile dost olmaya baksın. Yunanistan Parlamentosu önüne geldim ve Micotakis'e hatırlattım. Sayın Micotakis biz barış istiyoruz. Siyaset adamları savaş istemez, barış ister. Sayın Micotakis Fransa'dan da Amerika'dan da sana fayda gelmez. Türkiye ile dost olmaya bak“ dedi.

“Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı görevini her Türk vatandaşı gibi hak ediyor”

Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirterek, ”Kemal Kılıçdaroğlu 657 sayılı Devlet Personeli Yasasına göre devletimizde uzun yıllar görev yapmıştır. İlgisiyle, becerisiyle, dürüstlük anlayışıyla; cumhurbaşkanlığı görevini her Türk vatandaşının gibi hak ettiği gibi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığını hak eden isimlerden bir tanesidir. Kendisine başarılar diliyorum “dedi.

Sarıgül, açıklamasının ardından burada mahkumların yakınlarıyla bir süre sohbet etti.