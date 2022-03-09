TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor:1

TFF 3.
Lig 1. Grup 26. haftasında Karaman Belediyespor, kendi sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Talha Öztürk, Fatih Pazı, Sezgin Altun
Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Batuhan (Selahattin dk. 64), Muhammed Ebrar (Emrullah dk. 46), Ömer Faruk Taş, Emirhan, Ahmet Karaman (Mehmet Emre dk. 77 ?), İsmail Hasan, Burak Gürler, Süleyman Okçu (Abdullahi Ali Jama dk. 77 ?) Bekir (Ahmet Fatih dk. 77 ?), Yunus,
Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor: Kıvanç, Mert Caymaz, Fuat, Samet, Tolga (Sirac dk. 80 ?), Kerem, Mert Çölgeçen (Furkan dk. 57), Sefa (Çağrı dk. 80 ?), Enes (Sergen dk. 57), Ömer Faruk Yılmaz, Osman (Tarık dk. 88 ?)
Gol: Sefa (dk. 3) (Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor)
Sarı kartlar: Fuat, Sergen, (Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor)
Kırmızı kart: İsmail Hasan (dk. 59) (Karaman Belediyespor)