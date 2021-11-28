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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 14. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Serhad Ürkmez, Ozan Bekar, Hüseyin Sepetçioğlu


Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Batuhan, Burak Özsoy, Kubilay, Ahmet (Muhammed Ebrar dk. 87 ?), İsmail Hasan (Enes Emre dk. 74), Selahattin Enes (Furkan dk. 87 ?), Abdullahi Ali (Yunus dk. 74), Burak Gürler, Bekir, Mehmet Emre


Artvin Hopaspor: Beycan, Saffet, Ufuk (Furkan dk. 77 ?), Fatih, Yasin, Osman, Melih Kılıç, Selim, Murat Batuhan (Ömer dk. 87 ?), Safa Ali, Yakup


Goller: Melih Kılıç (dk. 60 pen.) (Artvin Hopaspor)


Kırmızı kartlar: Enes Emre (dk. 86) (Karaman Belediyespor), Melih Kılıç (dk. 83) (Artvin Hopaspor)


Sarı kartlar: Yunus (Karaman Belediyespor), Osman (Artvin Hopaspor)

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