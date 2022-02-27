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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Batman Petrol Spor: 3

TFF 3.

Lig 1. Grup 24. haftasında Karaman Belediyespor, konuk ettiği lider Batman Petrol Spor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Sezer Yalçın, Uğur Çakmak, Cem Mustafa Akpınar,


Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Batuhan, Arda Kürşat (Selehattin Enes dk. 46), Ömer Faruk, Emirhan, Ahmet Karaman, Burak Gürler (İsmail Hasan dk. 86 ?), Süleyman (Muhammed Ebrar dk. 74 ?), Bekir, Hami (Mehmet Emre dk. 63), Yunus (Abdullahi Ali Jama dk. 63),


Batman Petrol Spor: Cihan, Abdulsamet, Erdi, Okan (Orhan dk. 74), Aykut, Hasan (Ali Kemal dk. 46), Akın, Ömercan, Samet Aydın (Enes dk. 74), Tahsin Hacımustafaoğlu (Serdar Aslan dk. 80 ?), İlyas (Hüseyin dk. 88 ?),


Gol: Aykut (dk. 11, 51 ve 72) (Batman Petrol Spor A.Ş)


Sarı kartlar: Yunus, (Karaman Belediyespor), Samet, İlyas, (Batman Petrol Spor)

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