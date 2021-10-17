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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Belediye Kütahyaspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 8. haftasında Karaman Belediyespor, evinde Belediye Kütahyaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Burak Filiz, Abdullah Polat, Yeter Karaçalı Gülgar


Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Batuhan, Fırat (İsmail Hasan dk. 44), Burak Özsoy, Arda (Selahattin dk. 64), Kubilay, Ahmet (Mehmet Emre dk. 75), Abdullahi Ali Jama, Burak Güler, Hami, Yunus (Bekir dk. 75)


Belediye Kütahyasor: Osman Mert, Erdinç, Emrah, Tuncay, Onur (Muhammet dk. 90 ?), Ali Mert, Bilal, Ali Han (Ali Mert dk. 82 ?), İbrahim Konuksever, İbrahim Yakup, İsmail (Ali Kaan dk. 75)


Goller: Kubilay (dk. 38) (Karaman Belediyespor), İbrahim Konuksever (dk.49), Erdinç (dk. 57) Belediye Kütahyaspor)


Sarı Kartlar: Yunus (Karaman Belediyespor) Tuncay, Bilal, Ali Kaan (Belediye Kütahyaspor)

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