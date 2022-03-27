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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 28. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Doğu Yılmaz, Ertan Başdağ, Kerem Kalkan


Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Batuhan (Abdullahi Ali Jama dk. 28), Ömer Faruk, Ahmet Fatih (Emirhan dk. 46), Ahmet Karaman, Emrullah, Selahattin Enes (Yunus dk. 65), Burak Gürler, Süleyman, Bekir (Arda Kürşat dk. 74), Hami


Farsa Belediyespor: Ömürcan, Ekrem, Enver, Emrah, Mustafa (Ozan Can dk. 88 ?), Ahmet Baykal, Emre (Onur dk. 88 ?), Ramazan, Hüseyin (Şahin Ali dk. 64), Tahir, Yiğit (Ömer dk. 46)


GolLER: Abdullahi Ali Jama (dk. 90), (Karaman Belediyespor), Tahir (dk. 66) (Fatsa Belediyespor)


Sarı kartlar: Hami, Arda Kürşat, Emirhan (Karaman Belediyespor), Ömürcan, Emrah, (Fatsa Belediyespor)

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