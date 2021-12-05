TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 - Osmaniyespor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 15. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Osmaniyespor'u 1-0 yenerek puanını 18'e yükseltti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Sedef Aktan, Cemal Can Çakır
Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Batuhan (Muhammet Ebrar dk. 79 ?), Burak Özsoy (Furkan dk. 90 ?), Kubilay, İsmail Hasan, Selahattin Enes (Abdullahi Ali Jama dk. 63), Burak Gürler, Bekir, Mehmet Emre (Ahmet dk. 63), Hami, Yunus,
Osmaniyespor: Yağızcan, Ahmet Ayhan (Burak Kara dk. 83 ?), Sinan, Mehmet Sefa (Gökhan dk. 72), Yavuz (Muhammet Mustafa dk. 46), Ali Sinan, Bora, Hüseyin, Yağız Rüştü, Mehmet Tolunay, Onur Kızıltaş,
Gol: Hami (dk. 87) (Karaman Belediyespor)
Sarı kartlar: Kubilay, İsmail Hasan, Burak Gürler, Abdullahi Ali Jama, (Karaman Belediyespor).