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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup 17. hafta maçında sahadaki karın temizlenmesi nedeniyle 1 saat 45 dakika geç başlayan maçta Karaman Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 yenerek puanını 21'e yükseltti.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Gökhan Alkayalar, Hakan Yoldaş, Tahir Yalçın


Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Batuhan, Burak, Kubilay, Ahmet Karaman, İsmail Hasan, Selahattin Enes (Yunus dk. 66), Abdullahi Ali Jama (Muhammed Ebrar dk. 88 ?), Burak Gürler, Bekir, Hami (Mehmet Emre dk. 83 ?)


1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun, Hamza (Onur dk. 46), Ensar, Berşan, Tufan Deniz, Tayfun Çulha (Buğra dk. 84 ?), Batuhan, Adem, Köksal, Enescan (Alpaslan dk. 46, Doğukan dk. 79 ?), Eyüphan


Goller: Hami (dk. 29), Yunus (dk. 90) (Karaman Belediyespor), Adem (dk. 26) (1954 Kelkit Belediyespor)


Sarı kart: Adem (1954 Kelkit Belediyespor)

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