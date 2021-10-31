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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 10. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Celal Bayraklı, Turgut Evran, Tolga Dede


Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Burak Özsoy, Kubilay (Muhammed Ebrar dk. 68), Ahmet Karaman (Hami dk. 68), İsmail Hasan, Selahattin Enes, Abdullahi Ali Jama, Burak Gürler, Bekir, Mehmet Emre, Yunus


Bursa Yıldırımspor: Ersel, Mehmet Kalkan, Muhammet Öz (Ahmet Memiş dk. 82 ?), Tuğkan, Doğukan Öksüz, Kadir (Semih dk. 12, Doğukan Ateş dk. 62), Fatih Çakır (Barışcan dk. 82 ?), Batuhan, Osman, Fatih Özçelik, Mahmut


Goller: Selahattin Enes (dk. 1), Burak Gürler (dk. 79 pen.) (Karaman Belediyespor), Kadir Yurttadur (dk. 3), Ahmet Memiş (dk. 90) (Bursa Yıldırımspor)


Kırmızı Kartlar: Mahmut Güleç (dk. 78) (Bursa Yıldırımspor)


Sarı Kartlar: Mehmet Kalkan, Tuğkan (Bursa Yıldırımspor)

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