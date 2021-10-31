TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Bursa Yıldırımspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 10. haftasında Karaman Belediyespor, sahasında Bursa Yıldırımspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Celal Bayraklı, Turgut Evran, Tolga Dede
Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Burak Özsoy, Kubilay (Muhammed Ebrar dk. 68), Ahmet Karaman (Hami dk. 68), İsmail Hasan, Selahattin Enes, Abdullahi Ali Jama, Burak Gürler, Bekir, Mehmet Emre, Yunus
Bursa Yıldırımspor: Ersel, Mehmet Kalkan, Muhammet Öz (Ahmet Memiş dk. 82 ?), Tuğkan, Doğukan Öksüz, Kadir (Semih dk. 12, Doğukan Ateş dk. 62), Fatih Çakır (Barışcan dk. 82 ?), Batuhan, Osman, Fatih Özçelik, Mahmut
Goller: Selahattin Enes (dk. 1), Burak Gürler (dk. 79 pen.) (Karaman Belediyespor), Kadir Yurttadur (dk. 3), Ahmet Memiş (dk. 90) (Bursa Yıldırımspor)
Kırmızı Kartlar: Mahmut Güleç (dk. 78) (Bursa Yıldırımspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Kalkan, Tuğkan (Bursa Yıldırımspor)