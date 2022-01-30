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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Kahta 02 Spor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup 20. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Erdem Demirtaş, Yasin Kılıç, Mehmet Kirişçioğlu


Karaman Belediyespor: Kemal Mert, Arda Kürşat (Muhammed Ebrar dk. 42), Ömer Faruk, Ahmet, Emrullah, Selahattin (Batuhan dk. 63), Abdullahi Ali Jama (Mustafa dk. 87 ?), Bekir, Mehmet Emre (Süleyman dk. 87 ?), Hami, Yunus


Kahta 02 Spor: Onur, Muhammet Çoban, Murat Şamil (Ömer Faruk Canbirdi dk.46), Hakan, Fatih (İdris dk. 63), Muhammet Şiyar (İsmail Palta dk. 75), Tunahan (Furkan Karabatak dk.46), Oğulcan, Emre Okur, Mehmet Berber, Kerim


Goller: Arda Kürşat (dk. 28 pen.), Hami (dk. 39) (Karaman Belediyespor), Kerim (dk. 65), Emre Okur (dk. 85 pen.) (Kahta 02 Spor)


Sarı kartlar: Emrullah (Karaman Belediyespor), Fatih, Kerim (Kahta 02 Spor)

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