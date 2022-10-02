TFF 3. Lig: Karaman FK: 0 - Alanya Kestelspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 5. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Alanya Kestelspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Mehmet Terece, Suat Fidan, Recep Korkmaz, Karaman FK: Mertcan, Ali Kemal (Ömercan dk.46), Akın (Hasan dk.78), Ahmet Teker (Tugay dk.46), Kadir, Umut, Abdulsamet, Orhan, Ensar, Samet, İlyas,
Alanya Kestelspor: Onur, Emre, Ali Berke (Alhan dk.87 ?), Burak (Ahmet Ülük dk.64), Hasan (Murat Şimşek dk.90 ?), Vural, Alp, Buluthan (Gürcan dk.90 ?), Muhammet Enes, Furkan, Berkay,
Sarı kartlar: Umut, (Karaman FK), Emre (Alanya Kestelspor)