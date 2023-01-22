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TFF 3. Lig: Karaman FK: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 2

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 19. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildi.


Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Talha Öztürk, Ali Etlikci, Ahmet Ulu,


Karaman FK: Onur, Ali Kemal, Akın, Ahmet Teker, Kadir (Mert dk. 51), Umut, Abdulsamet (Selçuk dk.64), Ömercan, Ensar (Tugay dk. 74), Samet, İlyas,


Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper, Özgür, Ahmet Özer, Recep (İhsan dk. 46), Emir Miray, Berkay (Cevat dk. 74.), Kadir Mert, Ahmet Gökbayrak (Murat dk. 80 ?), Serhat (Emre dk. 64), Ömer (Yusuf dk. 85 ?), Batuhan


Goller: Ahmet Gökbayrak (dk.14 pen.), Emir Miray Köksal (dk. 81) (Darıca Gençlerbirliği)


Kırmızı Kart: Samet (dk. 16) (Karaman FK)


Sarı kartlar: Özgür, Ali Alper, İhsan, (Darıca Gençlerbirliği)

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