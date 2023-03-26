TFF 3. Lig: Karaman FK: 0 - Ergene Velimeşespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 25. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Taner Tuncer, Şükrü Mert, Turan Çelik,
Karaman FK: Onur, Ali Kemal (Sinan dk. 59), İdris (Ahmet Teker dk. 67), Akın, Selim, Abdulsamet, Orhan (Ensar dk. 83 ?), Ahmet Karademir, Mert, Samet Aydın (Kadir dk. 67), İlyas
Ergene Velimeşespor: Salih, Burak Can, Baran (Ahmet Tuna dk. 83 ?), Mete Han (Akif dk. 78 ?), İbrahim Fatih, Samet Günhan, Halil (Yunus Emre dk. 87 ?), Kerem Çalışkan (Baha dk. 78), Kerim Bölük, İbrahim Hırçın, Fatih
Kırmızı kart: İlyas (dk. 88) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Selim, Ahmet, Ensar (Karaman FK), Salih, Kerem, Samet (Ergene Velimeşespor)