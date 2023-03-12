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TFF 3. Lig: Karaman FK: 0 - Kınay Bulvarspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 23. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kınay Bulvarspor'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Uğurcan Gökler, Vedat Hoşnam, Yakup Keçeci


Karaman FK: Onur, Akın, Selim, Umut, Abdulsamet, Orhan (İdris dk. 63), Ahmet (Mehmet Salik dk. 84 ?), Ömercan, Mert, Emir (Kadir dk. 87 ?), Samet


Kınay Bulvarspor: Osman, İlker Sinan, Hasan (Ömer dk. 88 ?), Muhammet Mirac (Süleyman (dk. 46), Görkem (Oğuzcan dk. 76), Doğukan, Haktan, Mehmet Refik (Sadık Eren dk. 46), Recep, Furkan, Ferhat (Oktay dk. 46)


Kırmızı Kartlar: Haktan (dk. 71) (Kınay Bulvarspor)


Sarı kartlar: Akın, Orhan. İdris, Ömercan Öndaş, (Karaman FK), İlker, Recep, Furkan, (Kınay Bulvarspor)

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