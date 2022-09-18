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TFF 3. Lig: Karaman FK: 1 - Elazığ Karakoçan FK: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup 3. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında Elazığ Karakoçan FK'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Tayfun Sarı, Fatih Söyler, Ahmet Oğuz Yılmaz


Karaman FK: Mertcan, Ali Kemal (Ahmet Batuhan dk. 66), Akın (Tugay dk. 80 ?), Ahmet Teker, (Hasan dk. 90 ?), Kadir, Umut, Abdulsamet, Orhan, Ensar, Samet, İlyas,


Elazığ Karakoçan FK: Eren, Cuma Ali, Ömer Faruk, Gökhan, Ekrem (Harun dk. 80 ?), İbrahim, Ercan (Vedat dk. 80 ?), Eren, Ahmetcan Arık, Emre (Seyid Ahmet dk. 15, Feti Ahmet dk. 65), Sezer (Furkan Yiğit dk. 64)


Gol: Ensar (dk. 51) (Karaman FK)


Sarı kartlar: Kadir (Karaman FK), Eren (Elazığ Karakoçan FK)

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