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TFF 3. Lig: Karaman FK: 1 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup 29. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Ömer Kocabey, Hicri Yıldırım, Mustafa Kırbaş


Karaman FK: Onur, Ali Kemal, Akın (Ahmet Karademir dk. 59), Ahmet Teker (Hasan dk. 88 ?), Selim (Orhan dk. 79 ?), Umut, Abdulsamet, Ömercan, Burak Gürler, Emir (Ensar dk. 59), Samet


Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Gürkan, İzlem Anıl (Oğuzhan dk. 62), Mücahit (Mahmuthan dk. 32), Hasan Ahmet, Tayfun (Furkan dk. 62), Abdurrahman, Kaan (Hakan Yakup dk. 32), Sancar, Burak Sürmeli, Ayhan (Osman Can dk. 73), Sefa Akın


Gol: Semih (dk. 11) (Karaman FK)


Sarı kartlar: Akın, Selim, Orhan, (Karaman FK), Ayhan, Abdurrahman (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

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