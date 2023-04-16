TFF 3. Lig: Karaman FK: 1 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 29. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ömer Kocabey, Hicri Yıldırım, Mustafa Kırbaş
Karaman FK: Onur, Ali Kemal, Akın (Ahmet Karademir dk. 59), Ahmet Teker (Hasan dk. 88 ?), Selim (Orhan dk. 79 ?), Umut, Abdulsamet, Ömercan, Burak Gürler, Emir (Ensar dk. 59), Samet
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Gürkan, İzlem Anıl (Oğuzhan dk. 62), Mücahit (Mahmuthan dk. 32), Hasan Ahmet, Tayfun (Furkan dk. 62), Abdurrahman, Kaan (Hakan Yakup dk. 32), Sancar, Burak Sürmeli, Ayhan (Osman Can dk. 73), Sefa Akın
Gol: Semih (dk. 11) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Akın, Selim, Orhan, (Karaman FK), Ayhan, Abdurrahman (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)