TFF 3. Lig: Karaman FK: 1 - Iğdır FK: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 16. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı güçlü rakibi Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Vedat Hoşnam, Gökhan Coşar
Karaman FK: Onur, Ahmet Batuhan (Mustafa dk.66), Ali Kemal (Tugay dk.90?), Akın, Ahmet Teker, Umut, Abdulsamet (Ömercan dk.87?), Orhan, Ensar, Samet, İlyas,
Iğdır FK: Oğuz, Batuhan, İshak, Mehmet, Muhlis (Osman dk.84 ?), Hakan (İbrahim dk.78 ?), Timur (Muhammet dk.66), Berkay, Halil İbrahim, Mehmet Mustafa (Burak dk.84?), Mustafa Tahir,
Gol: Akın (dk.76 pen), (Karaman FK)
Kırmızı kart: Berkay (dk.86) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: İlyas, (Karaman FK), Hakan, Berkay, (Iğdır FK)