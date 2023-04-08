TFF 3. Lig: Karaman FK: 1 - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 27. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Enes Berk Güçlü, Ulaş Kaçmaz
Karaman FK: Onur, Ali Kemal, Akın, Ahmet Teker (İdris dk. 76 ?), Kadir (Emir dk. 46), Selim (Ahmet Karademir dk. 57), Umut, Abdulsamet, Ömercan, Mert, Samet
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Berkan, Talha, Ömer Faruk (Adem dk. 63), Cihad (Mertcan dk. 63), Mehmet (Serkan dk. 78 ?), Sertaç (Ufukcan dk. 78 ?), Buğra, Hakan, Muzaffer, Arda Kürşat (Uğurcan dk. 69), Alaz Gökalp
Goller: Umut (dk. 90) (Karaman FK), Talha (dk. 41) (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)
Kırmızı kart: Alaz Gökalp (dk. 90) (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)
Sarı kartlar: Kadir (Karaman FK), Cihad (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)