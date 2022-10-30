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TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 - Ayvalıkgücü: 3

TFF 3.

Lig 2. Grup 9. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ayvalıkgücü'ne 3-2 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Engin Atmaca, Umut İncili, Recep Gündüz,


Karaman FK: Mertcan, Ali Kemal, Akın, Ahmet Teker, Kadir, Umut, Abdulsamet (Tugay dk.83 ?), Orhan, Ensar, Samet, İlyas,


Ayvalıkgücü: Taner, Davut, Samet Önger, Polat, Tugay, Kemal, Hakan (Recep dk.61), Hamit, Hami (Celal dk.73), Burak (Veysel dk.73), Yunus Emre (Ertuğrul dk.61)


Goller: Kadir (dk.14) Ahmet Teker (dk. 40) (Karaman FK), Kemal (dk. 25 pen.), Ertuğrul (dk. 81 ve 90), (Ayvalıkgücü)


Kırmızı kart: Davut (dk.77) (Ayvalıkgücü)


Sarı kartlar: Akın, Kadir, (Karaman FK), Burak, Tugay Yıldırım, (Ayvalıkgücü)

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