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TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup 30. haftasında Karaman FK, sahasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yi 2-0 mağlup etti.



Stat: Kemal Kaynaş


Hakemler: Süleyman Bahadır, Miraç Berk Kölemen, Aykut Yılmaz


Karaman FK: Kemal Mert, Arda Kürşat (Batuhan dk. 58), Ömer Faruk, Ahmet Karaman, Selahattin Enes (Emirhan dk. 81 ?), Abdullahi Ali Jama, Burak Gürler (Emrullah dk. 81 ?), Süleyman, Bekir, Hami (Mehmet Emre dk. 72), Yunus


Başkent Gözgözler Akademi FK: Abdülbedi, Erkam, Tibet (Hacı Ahmet dk. 72), Halilcan, Muhammed Şükrü, Hakan (Murat dk. 87 ?), Asım (Talha Reşat dk. 46), Muhammed Enes, Selahattin Seyhun (Ali Bingöller dk. 90 ?), Hejar, Mertcan


Goller: Selahattin Enes (dk. 24), (Burak dk. 63 pen.) (Karaman FK)


Sarı kartlar: Bekir (Karaman FK), Halilcan, Hacı Ahmet (Başkent Gözgözler Akademi FK)

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