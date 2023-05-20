TFF 3. Lig: Karaman FK: 2 - Orduspor: 2

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 34. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Orduspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Sinan Bilen, Çağrı Yıldırım,
Karaman FK: Mertcan, Ali Kemal (Ahmet Karademir dk. 69(Kadir dk.85 ?)), İdris (Umut dk. 60), Akın, Ahmet Teker, Selim (Ensar dk. 69), Ömercan, Selçuk (Abdulsamet dk. 85 ?), Burak, Emir, Samet,
Orduspor: Ömürcan, Erdinç, Serhat (Güney dk.82 ?), Harun, Metin (Gökay dk.90 ?), Abdülkadir (Cevatcan dk. 82 ?), Uğur, Bilal, Adem, Mümin Talip, Yusuf,
Goller: Burak (dk.32), İdris (dk.38) (Karaman FK) Uğur (dk. 49 pen), Abdülkadir (dk. 63) (Orduspor)
Sarı kartlar: Akın, Selim, Burak, Selçuk, Ali Kemal (Karaman FK) Uğur (Orduspor)