TFF 3. Lig: Karaman FK: 3 - Bayrampaşaspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 13. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bayrampaşaspor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü ve puanını da 30'a yükseltti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Yılmaz Çalışır, Gökhan Salduz,
Karaman FK: Onur, Ali Kemal, Akın, Ahmet Teker, Kadir (Emre dk. 66), Umut (Tugay dk. 89 ?), Abdulsamet (Ahmet Batuhan dk. 79), Orhan, Ensar (Hüseyin dk. 89 ?), Samet, İlyas,
Bayrampaşaspor: Ahmet Doğan, İzzet (Burhan dk. 89 ?), Yiğit, Ramazan (Yusuf Kaplan dk. 68), Alperen (Canpolat dk. 68 ?), Batuhan, Muhammet, Gökhan, Zafer (Yasin dk. 89 ?), Abbas, Yusuf Emre (Mahmut dk. 82 ?),
Goller: Akın (dk. 36), Ensar (dk. 55), Umut (dk. 86), (Karaman FK)
Sarı kartlar: Ali Kemal, Abdulsamet, Umut, Orhan, Samet (Karaman FK), Alperen (Bayrampaşaspor)