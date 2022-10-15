TFF 3. Lig: Karaman FK: 3 - Eynesil Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 7. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eynesil Belediyespor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Okan Kayataş, Cem Harman, Furkan Kocayıldız,
Karaman FK: Mertcan, Ali Kemal (Emre dk. 85 ?), Akın, Ahmet Teker, Kadir (Hüseyin dk. 88 ?), Umut (Tugay dk.88 ?), Abdulsamet, Orhan, Ensar (Ömercan dk. 65), Samet, İlyas,
Eynesil Belediyespor: Mert, Bedirhan (Cengizhan dk. 46), Erhan, Doğukan (Hakan dk. 46), Özcan, Berkay (Emirhan dk. 30), Kadir Samet (Gürkan dk. 46), Selahattin, Emre, Bekir (Orhan dk. 78 ?), Furkan
Goller: Ahmet Teker (dk. 10), Akın (dk. 18 ve dk. 30) (Karaman FK), Hakan (dk.60 pen.) (Eynesil Belediyespor)
Sarı kartlar: Akın, Tugay, Umut, (Karaman FK), Mert (Eynesil Belediyespor)