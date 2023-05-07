TFF 3. Lig: Karaman FK: 3 - Ofspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 32. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Ofspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Selim Özen, Adnan Akbulut, Samet Kaya
Karaman FK: Onur, İdris (Kadir dk. 75 ?), Ahmet Teker, Selim (Hasan dk. 90 ?), Abdulsamet, Orhan, Ahmet Karademir (Mehmet Salih dk. 65) Ömercan, Ensar (Selçuk dk. 90 ?), Burak (İlyas dk. 90 ?), Samet,
Ofspor: Burak (Bilal dk. 56), Ali Osman, Hamza (Soner dk. 65), Fatih Mert (Batuhan dk. 65), Musa Eren, Göktuğ (Samet Efe dk. 81 ?), İsmail Cem, Barış, Osman, Emrah, Ahmet Aktaş
Goller: Ömercan (dk. 24), İdris (dk.45), Ahmet Teker (dk. 86) (Karaman FK), Osman (dk. 31) (Ofspor)
Sarı kartlar: Orhan (Karaman FK), İsmail (Ofspor)