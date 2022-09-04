TFF 3. Lig: Karaman FK: 4 - Tugutluspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup ilk haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 4-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Ramazan Doğanay, Hidayet Zeybek, Şaban Karadereli,
Karaman FK: Mertcan, Ali Kemal, Hasan (Ahmet Teker dk. 46), Akın (Halil dk. 89 ?), Kadir (Hüseyin dk. 82 ?), Emre (Tugay dk. 46), Umut (Ömercan dk. 78), Abdulsamet, Orhan, Ensar, Samet,
Turgutluspor: Fatih, Muhammed Ebrar, Serhat (Tolga Cevher dk. 68), İlhan, Burak Osman, Mustafa, Yiğit Utku, Onur (Tolga Çokkoşan dk. 68), Emirhan, Berkay (Levent dk. 59), Okan (Berkant dk. 89 ?),
Goller: Akın (dk. 52), Umut (dk. 65), Tugay (dk. 85) Ahmet Teker (dk. 88) (Karaman FK)
Kırmızı kart: Emirhan (dk. 73) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Umut, Tugay, (Karaman FK), Burak Osman, (Turgutluspor)