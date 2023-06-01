TFF 3. Lig Play-off: Karaman FK: 1 - Orduspor: 0

TFF 3.
Lig Play-off Yarı Final ilk maçında Karaman FK, sahasında Orduspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Ali Kemal Başaran, Akın Akman, Ahmet Teker (Mehmet Salih Yiğit dk. 87 ?), Selim Dilli (Emir Özsoy dk. 75), Umut Dilek, Ömercan Öndaş, Ensar Kemaloğlu (İdris Fuat dk. 56), Selçuk Hakalmaz, Burak Gürler (İlyas Ural dk. 87 ?), Samet Aydın (Orhan Nahırcı dk.55)
Orduspor: Ömürca Çavuşoğlu, Erdinç Karakaş, Serhat Velioğlu (Gökay Eser dk. 80 ?), Harun Özcan (Ufuk Özcan dk. 34) Metin Sevinç (Cevatcan Ekinci dk. 80 ?), Abdülkadir Akyıldız (Serhat Yılmaz dk. 80 ?), Uğur Ayhan (Güney Gülçen dk. 87 ?), Bilal Gülden, Adem Doğan, Mümin Talip Pazarlı, İsmail Kayalı,
Gol: Selim Dilli (dk. 69) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Samet Aydın, Akın Akman, Ahmet Teker, Emir Özsoy, (Karaman FK), Serhat Velioğlu, Bilal Gülen, Gökay Eser, Serhat Yılmaz (Orduspor)