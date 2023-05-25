TFF 3. Lig Play-off: Karaman FK: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Karaman FK, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Murat Türkoğlu, Burak Cansız, Nurettin Dinçer Demir
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Ali Kemal Başaran, Akın Akman, Ahmet Teker (Mehmet Salih Yiğit dk. 96 ?), Selim Dilli (Kadir Bakırtaş dk. 116 ?), Umut Dilek, Abdulsamet Kırım (Selçuk Hakalmaz dk. 101 ?), Ömercan Öndaş, Burak Gürler, Emir Özsoy (İdris Furat dk. 73, İlyas Ural dk. 116 ?), Samet Aydın
Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz Çörtlen, Davut Babur, Samet Önger, Oğuz Aksoy (Veysel Karani Ünal dk. 84), Polat Güren, Tugay Yıldırım, Kemal Akbaba (Burak Özbakır dk. 67), Ertuğrul Yıldırım, Recep Pekgöz (Hakan Özkan dk. 100 ?), Hamit Kurt, Yunus Emre Aydemir (Hami Baytar dk. 106 ?)
Goller: Umut Dilek (dk. 32 pen.), Samet Aydın (dk. 105) (Karaman FK), Tugay yıldırım (dk. 11) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Burak Gürler, Samet Aydın, (Karaman FK), Samet Önger, Oğuz Aksoy, Yunus Emre Aydemir, Veysel Karani Ünal, Hami Baytar, Burak Özbakır (Ayvalıkgücü Belediyespor)