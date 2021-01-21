Toroslar gelinliğini giydi

Orta Torosların Taşeli havzasında yer alan Karaman'ın Ermenek ve Başyayla ilçelerinde geç yağan kar, az da olsa yüzleri güldürdü. Her yıl Aralık ayı ortasında yağmaya başlayan kar, bu yıl bölgeye bir ay gecikmeli olarak yağdı. Karın geç yağması Göksu nehri üzerinde bulunan Ermenek baraj gölünde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Karın yağması ile birlikte özellikle çiftçilerin kuraklık korkusu gitti.

“Kar yağışı devam ederse susuzluk sorunu yaşamayız”

Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek, kar ile üç yıldır Başyayla'da kuraklık, susuzluk yaşanmadığını belirterek, “Bunun bereketini rahmetini gördük. İnşallah tekrar kar yağışı devam ederse yazın su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Göllerimizdeki su oranı inşallah düşmez, bir sıkıntı yaşamayız” dedi.

“Ermenek'te akşam kar, gündüz güneşli hava var”

Ermenek ilçesinde de geç gelen kar sevinçle karşılandı. Karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar kartopu oynadı, kaydı. Akşam kar, sabah güneşli hava var diyen İsmail Göksu, “İlçemize beklenen kar sonunda bir şekilde az da olsa yağdı. Mevsimlerin geç gelmesi aklımızı bulandırsa da karın yağması çok iyi oldu. Kar yağması kuraklığın da bir şekilde az da olsa önüne geçecek. Akşam az da olsa yağdı kar ama şu anda günlük güneşlik bir havadayız. Buna da şükür” dedi.

Baraj gölünü çevreleyen Toros dağları ve ilçe merkezinin kar manzaraları havadan yapılan çekimlerde kartpostallık görüntü oluşturdu.