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Trafo merkezinde akıma kapılan şahıs öldü

Karaman’da hırsızlık amacıyla trafo merkezine girdiği iddia edilen bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Karaman'da hırsızlık amacıyla trafo merkezine girdiği iddia edilen bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.


Olay, Bahçelievler Mahallesi Ereğli yolu üzerinde bulunan bir trafo merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafo merkezinde patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler trafonun arka duvar kısmının balyoz ile kırıldığını ve yerde yatan bir kişinin olduğunu gördü. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kadir S.'nin (43), akıma kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde elinde eldiven olan Kadir S.'nin balyoz ile duvarı kırarak içeriye girdiğini ve yanında tel keskisi ile çeşitli anahtarların olduğunu gördü. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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