Türk Hava Kurumundan KMÜ öğrencilerine yelkenkanat uçuş eğitimi

Dr. Mehmet Akgül, üniversitede eğitim veren Türk Hava Kurumu Yelkenkanat Uçuş Eğitmenlerine plaket verdi.

KMÜ Hava Sporları Topluluğu ile Türk Hava Kurumu işbirliğinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Yelkenkanat Başlangıç Kursu Eğitimi başarıyla tamamlandı. Sudurağı beldesi mevkisinde gerçekleştirilen eğitimlerde Türk Hava Kurumu Yelkenkanat Uçuş Eğitmenleri Kamil Demirkan, Canberg Özveren ve Taylan Sucu, öğrencilere iki hafta boyunca yelkenkanat başlangıç eğitimi verdi. Kursun ardından Rektör Akgül'ü makamında ziyaret eden Türk Hava Kurumu eğitmenleri, KMÜ BESYO öğretim üyeleri ve Hava Sporları Topluluğu temsilcileri Rektör Akgül'e motorsuz hava aracı yelkenkanat ve hava sporları ile ilgili bilgi verdiler.

Ziyaret, Rektör Akgül'ün eğitmenlere plaket vermesinin ardından son buldu.