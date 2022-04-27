Türk Yıldızları Karaman'da gösteri uçuşu yapacak

Karaman'da bu yıl 745'ncisi düzenlenecek olan Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman'da bu yıl 745. düzenlenecek olan Türk Dil Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türk Yıldızları ekibi gösteri uçuşu yapacak. 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 18.00'da Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleşecek olan bu benzersiz gösteriye tüm halkımız davetlidir" denildi.

2015 yılında düzenlenen Türk Dil Bayramı etkinliklerinde de gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızlarını yaklaşık 40 bin vatandaş izlemişti.