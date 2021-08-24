Türkiye'nin elma deposu Karaman'da 55 gün sürecek olan elma hasadı başladı

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden olan Karaman'da yaklaşık 55 gün sürecek olan elma hasadı, sezonuna üreticisini memnun ederek başladı.

Yaz elmasının toplanmaya başlaması nedeniyle hasat yapılan bahçelerde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, üreticiye bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayram, 12 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Karaman'ın bugün Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, “Karaman'da bu ayın 15'i itibarıyla yaklaşık 55 gün sürecek olan elma hasadı başlamıştır. Öncelikle yazlık çeşidi elmaların hasadı yapılmaktadır. Elma üretimi ister istemez bu yıl kuraklıktan etkilendi. Bazı bölgelerimizde sıkıntılar oldu. Ama genel olarak baktığımız vakit tüm bu olumsuz şartlara rağmen elma kalitemiz oldukça güzel. Elmada bu yıl rekoltenin geçen yıla göre biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 500 bin ton elma bekliyoruz" dedi.

Bahçe sahibi Ahmet Baş ise “Yılın ilk elma hasadının tüm üreticiler ile ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Elmanın Türkiye ekonomisine büyük katkısı var. Kuraklık olmasına karşın ürettiğimiz elmadan memnunuz ve şu an içinse kalitesi oldukça iyi. Kaliteyi yakalamak için riski göze alarak elmamızı zamanından önce seyretmesini yaptık. Bahçemizde ürettiğimiz elmanın yüzde 70'ini Rusya, Libya ve Hindistan olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz. Geri kalan yüzde 25'lik kısmını da yurt içine gönderiyoruz” diye konuştu.