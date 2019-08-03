Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni'nde sahne alan Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Şölen yürüyüşü ile başlayan etkinlikler akşam Türk Dünyası Kültür Parkı'nda devam etti. Şölen ateşinin yakılmasının ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk dilinin, Türk ilinin, Türk yurdunun ve Türkçe'nin başkentine hepiniz hoş geldiniz diyerek, “Karaman'ımız Türk dilinin başkentiydi. Allah'ın izniyle bizim çalışmalarımız ve sizin de destekleriyle Türk dünyasının kültür başkenti olacak. Bugün bunun temellerini atıyoruz. Bu şehir kadim bir şehirdir. Başkentlik yapmış bir şehirdir. Ve bilinmelidir ki bir başkent daima bir başkenttir. Karaman'ımızın ayaklarındaki prangaları kıracağız. Hep birlikte yapacak olduğumuz çalışmalarla birlikte, gerçekleştireceğimiz projelerle bu şehir kabuğunu kıracak” dedi.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın konuşmasının ardında şölen, Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun gösterileri ve Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konserle devam etti. Son olarak sahneye Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Yudum, çıktı. Ünlü sanatçı seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı Yudum 'un 1 saati aşkın sahnede kaldığı şölen, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Şöleni, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yanı sıra MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.