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Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi Yayımlandı

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin (IJKER) ilk sayısı yayımlandı.

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi'nin (IJKER) ilk sayısı yayımlandı. KMÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde uluslararası hakemli elektronik bir dergi olarak yayın hayatına başlayan dergi, yaz ve kış sayısı şeklinde yılda iki defa araştırmacılarla buluşacak.


Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, tüm eğitim kademelerine yönelik eğitsel ihtiyaçları tespit etmek, güncel sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek, eğitim paydaşlarının ilgili alandaki gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyet yürütüyor. Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında güncel, nitelikli, özgün bilimsel araştırmalara yer veriyor. Bu bağlamda Eğitim Bilimleri temel alanına yönelik deneysel, tarama ve derleme çalışmaları içeren makaleler dergi kapsamında yayına kabul ediliyor.


İkinci sayısı için makale kabulüne başlanan Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi ile ilgili detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/ukmead adresinden ulaşılabilir.

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