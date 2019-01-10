Üniversiteli öğrenciler kuşlar için doğaya yem bıraktı

Karaman'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonrası yurtta kalan üniversite öğrencileri kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Piri Reis Erkek Yurdunda kalan öğrenciler, eğitim sorumlusu Levent Ufuk Aydoğmuş eşliğinde kışın yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşların hayatta kalması için önceden hazırladıkları yemleri kuş yemleme istasyonlarına bırakarak, kuşların hayatta kalmasına ve doğal yaşam koşullarının oluşmasına katkı sundu. Kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenen kuşlar için böyle bir etkinlik düzenlendiklerini belirten Piri Reis Yurt Müdürü Yakup Koçak, “Piri Reis Erkek Yurdu olarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimiz öğrencilerimizin yoğun katılımı ile devam ediyor. İçinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde ise doğada ağır kış şartlarından olumsuz etkilenen hayvanlarımız için öğrencilerimizle birlikte kuş yemleme istasyonları oluşturduk. Öğrenci ve personelimizin de katkılarıyla aldığımız yemleri kuş istasyonlarına bırakarak kuşlarımızın aç kalmasına engel olmak istedik” dedi.

Öğrencilerin örnek bir davranış sergilediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, “Doğada yaşayan hayvanların ve kuşların içinde olduğumuz mevsimde yiyecek bulmakta zorlandığının farkındayız. Piri Reis Yurdu öğrencilerimiz ve personellerimiz de kuşların kötü hava şartlarında aç kalmaması için duyarlı bir davranış sergileyerek farkındalık oluşturdular. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu ve bunun gibi birçok etkinlikte öğrencilerimiz daha çok hoşgörü ve sorumluluk bilinci kazanarak, gelecek nesiller için güzel çalışmalara imza atacaklardır” diye konuştu.