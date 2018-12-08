Üniversiteli öğrencilerden sokak hayvanlarına ev

Karaman'da üniversite öğrencileri sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ahşap malzemeden 16 kedi evi ve 5 köpek evi yaptırdı; ardından mama kampanyası düzenledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) yeni kurulan öğrenci topluluklarından İletişim Topluluğu örnek bir projeye imza attı. Karaman Kedi ve Köpek Evi Projesi kapsamında ilk olarak yaptırılan kedi evleri sahipleriyle buluşturuldu. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün de iştirak ederek destek verdiği proje kapsamında evler, üniversite içerisinde ve il merkezinde çeşitli yerlere kuruldu. Öğrencileri, böyle bir sorumluluk projesi nedeniyle tebrik eden Rektör Akgül, "Hayvanlarımız bu soğuk kış günlerinde kendilerine sığınacak yer bulmuş olacaklar" diyerek projeye destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Proje hakkında açıklamada bulunan KMÜ İletişim Topluluğu Başkanı Gökhan Bakır ise, "Topluluk olarak ilk faaliyetimizin canlılara yararı dokunacak bir şey olmasını istedik. Yaptığımız toplantılarda ortaya bu düşünce atıldı. Hemen arkasından görüşmelere başladık ve bir aylık süre sonunda kedi evlerimizi ortaya çıkardık" dedi. Gökhan Bakır, projelerine destek veren başta Şenler Kerestecilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şen olmak üzere Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan ve Veteriner İşleri Müdürü İsmail Boz ile evcil hayvan ürünleri satıcısı Talha Doğan'a teşekkür etti.

Kedi ve köpek evlerini ücretsiz olarak imal eden Mustafa Şen ise böyle bir projeye destek vermekten memnun olduğunu ifade ederek, "Ben de böyle bir proje düşünüyordum ama güvenli olmaz yani kaybolur diye yapmamıştım. Öğrenci arkadaşlar duygularıma tercüman oldu. Kendilerine yaparız dedim. Bunun sonucunda 16 tane kedi evi, 5 tane köpek evi imalatı gerçekleştirdik. Öğrenci arkadaşlarımız da burada bize yardımcı oldular. İnşallah projemiz, başka yerlere de yayılır. Halkımız da zaten hassasiyet gösteriyor" şeklinde konuştu.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte zor günler yaşayan sokak hayvanları, proje sayesinde daha kolay bir kış geçirebilecekler.