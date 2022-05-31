Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 7 gözaltı

Karaman merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez ile Konya ilinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliden 7'si evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalanma çalışmaları başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 50 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 377 adet reçeteye tabi hap, 5 adet payp tabir edilen aparat 1 adet hassas terazi, 3 adet bıçak ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.