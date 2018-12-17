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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi

Karaman’a uyuşturucu hap getirirken yakalanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi.

Karaman'a uyuşturucu hap getirirken yakalanan baba ve oğlu, adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baba A.N. ile (55) oğlu F.S.'nin (27) il dışında uyuşturucu hap getireceği yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Karaman-Ereğli karayoluna bekleyen polis, baba ve oğlunun içinde bulunduğu aracı şehre girerken durdurdu. Araçta arama yapan polis, 800 adet uyuşturucu hap ege geçirdi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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