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Uyuşturucudan gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

Karaman’a uyuşturucu hap getirirken yakalanarak adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, tutuklandıAlınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baba A.

Karaman'a uyuşturucu hap getirirken yakalanarak adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, tutuklandı


Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, baba A.N. ile (55) oğlu F.S.'nin (27) il dışında uyuşturucu hap getireceği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı. Karaman-Ereğli karayoluna bekleyen polis ekipleri, baba ve oğlunun içinde bulunduğu aracı şehre girerken durdurdu. Araçta arama yapan polis, 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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