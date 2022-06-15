Vali Akkoyun, kan bağışında bulundu

Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Kan bağışı etkinliğine” katıldı.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan kan bağışı etkinliğinde Vali Akkoyun'a Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çatinkaya ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ta eşlik etti.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte, tüm dünyada birçok insanın hastalıklar ve kazalar sonucu gereken kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini belirten Vali Akkoyun, “Kanın tek kaynağı insandır. Bu hayati sıvının başka alternatifi yoktur. Bu yüzden kan vermek hayat kurtarmakla eş değerdir. Kan bağışlayarak ihtiyaç sahibi insanlara hem derman olalım hem de kendi sağlığımızı koruyalım” dedi.

Daha sonra Vali Akkoyun, “Vatandaşlarımızı düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Bizler de bugün Kızılay'ımızın, İl Jandarma Komutanlığında kurduğu Kan Bağışı Merkezine gelerek görevimizi yerine getirdik. Kızılay'ımızın kan bağışı kampanyasına destek verdik. Vatandaşlarımıza da bu konuda gayretli olmaları çağrısında bulunuyoruz. Sizler de kan vererek hem kendi sağlığınız hem de kana ihtiyacı olan bireyler açısından önemli bir adım atabilirsiniz” diye konuştu.