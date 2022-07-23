Vali Akkoyun, Morcalı köyündeki asfalt çalışmalarını inceledi

Vali Tuncay Akkoyun, asfalt çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez'den bilgi aldı. Akabinde Vali Akkoyun, asfalt çalışmalarında görevli çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması konusunda görevli personellerin önemine dikkat çeken Vali Akkoyun, “Vatandaş bize teşekkür ediyorsa onda biri bize, onda dokuzu sizedir” ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis ziyareti esnasında kendisini evine davet eden vatandaşın davetine icabet ederek Morcalı köyündeki evine konuk oldu. Aileyle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, hane sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ev sahibi aile, Vali Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

Morcalı köyü ziyaretinde Vali Tuncay Akkoyun'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve Morcalı köyü Muhtarı Birol Can da eşlik etti.