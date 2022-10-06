Vali Akkoyun, TOKİ Ortaokulu Çocuk Kulübü ve Etkinlik Atölyeleri açılışına katıldı

Açılışın ardından Müzik Atölyesinde öğrenciler tarafından gerçekleştiren müzik dinletisine katılan Vali Tuncay Akkoyun, öğrencileri göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Fen ve Bilişim laboratuvarlarını ziyaret eden Vali Akkoyun, öğrenciler tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan ürünleri tek tek inceleyerek çalışmalar hakkında sorumlu öğretmenlerden bilgi aldı. Laboratuvarlarda bulunan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, tesis edilen bu laboratuvarlar vesile ile aydınlık yarınlarımız öğrencilerimizin, yakın gelecekte ülkemizin teknolojik kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunacaklarının altını çizerek, ülkemizi teknoloji sahasında daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Daha sonra öğrencilerle birlikte maket uçak uçuran Vali Akkoyun, Görsel Sanatlar atölyesinde öğrenciler tarafından üretilen ebru eserlerini inceleyip öğrencilerle birlikte suya ebru nakşetti. Okulda yürütülen Malazgirt'ten Söğüt'e Proje alanını da ziyaret eden Vali Akkoyun, proje hakkında öğretmenlerden bilgi alıp, tarihimize sahip çıkılması ve anlatılmasının önemini ifade ederek bir müddet sohbet etti. Ardından Dil Koridoru ve Spor Atölyesinde incelemelerde bulunan Vali Akkoyun, antrenman yapan öğrencilerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son olarak Okul Kütüphanesini gezen Vali Akkoyun, öğretmenlerle kitaplar üzerine bir süre sohbet etti. Etkinlikte Vali Tuncay Akkoyun'a, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da eşlik etti.