Vali Akkoyun'dan Pençe-Kilit Operasyonu gazisine ziyaret

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Emrullah Andaç'ı ziyaret etti.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Yarbay Hüseyin Ekşioğlu ile birlikte gazi Andaç'ı Beyazkent Mahallesinde oturan baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gazi Andaç'ın ailesi ve yakınları tarafından evin önünde karşılanan Vali Akkoyun, operasyonda sırasında yaralanan Emrullah Andaç ile bir süre sohbet etti.

Piyade Uzman Çavuş Emrullah Andaç, Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sonucu yaralanmıştı. Andaç, Ankara'da tamamlanan tedavisinin ardından önceki gün AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in aracı ile Karaman'daki baba ocağına geldi.